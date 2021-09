Sem vencer há nove jogos, time da Série B anuncia saída de técnico que estava no cargo há dois anos – Futebol Interior

Brusque, SC, 09 (AFI) – Jerson Testoni não é mais técnico do Brusque na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois do Portal Futebol Interior adiantar nesta quarta-feira (08) que o comandante estava na ‘corda bamba’, a diretoria do Quadricolor emitiu nota na manhã desta quarta-feira (09) confirmando o desligamento do comandante após uma reunião entre as partes.

“O Brusque informa que Jerson Testoni não é mais treinador do clube. Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (9), com o presidente Danilo Rezini, o diretor executivo André Rezini e Jerson Testoni, entenderam, em comum acordo, que era o momento de renovar o comando técnico.

O Brusque agradece ao técnico que esteve dois anos conosco. Foram dois anos de trabalho, muitas conquistas, levando a ser o treinador com mais tempo no cargo do clube e mais jogos no comando do Quadricolor. O clube deseja sucesso na sequência da sua carreira, obrigado Testoni!”, postou o clube.

Ao todo, Jerson Testoni teve 102 jogos, 47 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. Além do comandante, o preparador físico Marcos Abella, que faz parte da comissão do treinador, também deixará o cargo. Com isso, o fisiologista do clube George Castilhos e o preparador físico Lamil Valencio comandarão os treinamentos até a chegada do novo treinador.

SITUAÇÃO NA TABELA

Atualmente com 27 pontos, o Brusque aparece na 13ª colocação já que despencou na tabela após nove jogos sem vitória. Com isso, está apenas quatro pontos de distância para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória será o próximo adversário do Brusque, dia 17, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).