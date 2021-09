Semana LGBTQIA+: balcão para mudança de nome é disponibilizado por shopping

Entre os dias 24 de setembro e 03 de outubro, o Shopping da Bahia recebe a Semana LGBTQIA+, e traz, em 2021, um balcão para alteração de registro de nascimento pelo nome social. A ação é voltada para residentes de Salvador e Região Metropolitana. O espaço foi disponibilizado através de uma parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

A programação também inclui a realização de bate-papos e palestras sobre adoção homoafetiva, acesso e fomento das pessoas LGBTQIAP+ no mercado de trabalho, o que fazer em casos de lgbtfobia, dentre outros temas. O evento é gratuito, aberto ao público e acontecerá na Praça Menininha do Gantois, no 3º piso.

Em parceria com o IRIS – Instituto de Responsabilidade Social e a Abreu e Bittencourt Advocacia e Consultoria Jurídica, além dos ciclos de diálogo e troca de experiência, o evento também vai contar com intervenções visuais e outras ações, como a plotagem da escada fixa, que liga a Praça Divaldo Franco, no 2º piso, à loja Camicado, no 3º piso, que receberá as cores da Bandeira Arco-íris, um símbolo da Comunidade Gay e do Movimento LGBT, além da exibição de diversas peças de comunicação por todo o empreendimento, incluindo banheiros, totens e estacionamentos.

Confira a programação (com início sempre às 17h):

26/09 – Bate-papo: Identidade Queer, com Sued Hosaná, travesti, poeta e perfomer; Jenny Muller, artvista, roteirista colaboradora do projeto Núcleo de Mulheres Roteiristas; e Spadina Banks (mediadora), drag queen e apresentadora.

27/09 – Bate-papo: Artvismo e Representatividade, com Petra Perón, drag queen e associada do Mídia Ninja; Bia Mathieu, drag queen e mestre com pesquisa sobre ‘Resgate da Arte Drag e Militância’, e Spadina Banks (mediadora), drag queen e apresentadora.



28/09 – Bate-papo: Família a Acolhimento às Pessoas LGBTQIAP+, com Beth Dantas, professora e integrante do grupo Mães Pela Diversidade; João Hugo, homem trans, comunicador social e ex-coordenador da Casa Aurora – Casa de Acolhimento à Pessoas Trans de Salvador, e Spadina Banks (mediadora), drag queen e apresentadora.

29/09 – Palestra: Acesso e Fomento à Pessoas LGBTQIAP+ no Mercado de Trabalho, com Ângelo Biset, gestor de RH e administrador do @entreelesdois; Chris Gurgel, advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto de Advogados da Bahia (IAB-BA), e Ives Bittencourt (mediador), advogado humanista e membro da Comissão de Diversidade Sexual e Enfrentamento à Homofobia da OAB-BA.

30/09 – Palestra: Combate ao Racismo a à Gordofobia dentro da Comunidade LGBTQIAP+, com Naiana Ribeiro, gordoativista e digital influencer; Arthur Igor Lima, dentista, CEO da plataforma AfroSaúde e Forbes Under 30, e Gabriel Leal (mediador), psicólogo e CEO da Redes Vivas – Saúde das Populações Negra e LGBT.

01/10 – Workshop: Em Casos de LGBTFOBIA, o Que Fazer?, com major Flávia Barreto, porta-voz da Policial Militar da Bahia (PMBA); Daniela Portugal, advogada e professora de Direito Penal (UFBA), e Roberto Ney (mediador), jurista e pesquisador.