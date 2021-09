Semana Nacional de Trânsito: VIABAHIA promove campanha de orientação

Começou no último dia 18, e vai até o dia 25 deste mês, a Semana Nacional de Trânsito, período definido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para intensificação das orientações de educação e conscientização nas ruas e estradas do país com o objetivo de reduzir os índices de acidentes e vítimas. Neste ano, o tema é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

Com as participações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. elaborou para 2021 uma campanha direcionada à responsabilidade de pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros. A concessionária trabalha e investe constantemente em segurança viária e acredita que um dos caminhos é a orientação,

Segundo o Superintendente de Operações da VIABAHIA, Carlos Napolitano, uma simples mudança na postura do usuário pode evitar um acidente. “Grande parte dos acidentes registrados nos trechos administrados por nós tem relação com o fator humano. Excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, desrespeito à sinalização, mudança de faixa e falta de atenção são apenas algumas das causas que poderiam ter sido evitadas, caso o condutor obedecesse às normas de trânsito”.

Até o dia 25, serão intensificadas as orientações de educação e conscientização no trânsito / Foto: Theu Souza / Divulgação

Além de sensibilizar os usuários com mensagens educativas, a VIABAHIA possui uma parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), através do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Espiritualidade (NUBE), que fará a recepção de motoristas, especialmente caminhoneiros que trafegarem pela região de Jequié, no dia 24/09, das 6h às 14h.