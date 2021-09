Semana Sebrae de Capacitação Empresarial já tem data marcada

A programação completa ainda não foi divulgada, mas as atividades serão on-line e presenciais. Serão cinco dias de palestras, cursos, seminários, workshops e oficinas. Lucas Freire – psicólogo, palestrante, escritor e CEO da People2People – será o apresentador do evento.

”A Semana Sebrae é um evento muito esperado e me sinto extremamente honrado em ser o apresentador deste ano. Além das capacitações com os maiores especialistas do país, o evento tem uma importante função no resgate da motivação e da resiliência dos empreendedores para o enfrentamento dos desafios atuais”, afirma.