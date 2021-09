Semana Sebrae traz especialista em marketing digital para o Sul da Bahia

“Nunca foi sorte, sempre foi determinação”. Esse é o tema da 6ª Semana Sebrae de capacitação empresarial, que acontece entre os dias 4 e 8 de outubro, nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Ubaitaba, Camacan, Canavieiras e Una, com conteúdos exclusivos voltados para o crescimento de vendas dos pequenos negócios através das mídias digitais.

O evento, que é gratuito e exclusivo para micro e pequenas empresas da região, irá mostrar, na prática, as melhores estratégias de marketing digital, com estudos de caso e como utilizar as campanhas de anúncio em favor da empresa, para quem busca inovação nos negócios.

Durante a Semana, haverá o circuito de workshop “Retomada digital – Turbine suas vendas na internet”, com a presença do expert no assunto, Rapha Falcão, que trabalha com marketing desde 2008, atuando frente à diversas estratégias na área. É ele o criador do perfil Dicas Digitais (@dicasdigitais), um dos maiores perfis de Marketing do Brasil.

Outros temas abordados serão Agronegócio X Turismo: Um campo de oportunidades, com apresentação do diagnóstico sobre a demanda do trade turístico regional por produtos da Agricultura Familiar; Produção associada ao turismo; uma grande oportunidade para o futuro da cidade, com palestras de Luciana Balbino, Aldir Parisi e Miriam Rocha.

No dia 4 de outubro, o workshop acontece nas cidades de Ubaitaba (9h) e em Itabuna (19h). Já no dia 5, quem recebe o workshop são as cidades de Camacan (9h) e Ilhéus (19h). Nos dias 6 e 7, os empresários de Canavieiras e Una podem participar do treinamento à partir das 9h.

Fechando a Semana Sebrae, no dia 8 de outubro acontece a Sexta da Oportunidade em Ilhéus e Itabuna, a partir das 13h. Os micros e pequenos empresários já podem garantir vaga através de inscrição online.

