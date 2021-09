Separação de Leticia Almeida e Bruno Daltro teve origem após atriz retomar carreira

As fotos compartilhadas de puro romance e reciprocidade não estavam refletindo o que de fato estava acontecendo na vida de Leticia Almeida e Bruno Daltro. Os dois já passavam por uma crise após a atriz retomar a carreira na TV e na música.

Um texto publicado pelo pai de Leticia, Claudenei Almeida, em seu perfil no Instagram só corroborou para o que a fonte conta. “Em respeito à minha filha e às minhas netas, não vamos polemizar nada até porque ela está na melhor fase da carreira dela. O que importa é que ela tem o apoio da família e dos amigos. Agradeço a todas as mensagens de solidariedade”, publicou ele em seus stories no Instagram.