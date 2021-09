“Será mais uma final” – Futebol Interior

Altos, PI, 6 (AFI) – O Altos deu um grande passo para a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. No último sábado (04), a equipe do técnico Paulinho Kobayashi venceu o Floresta, fora de casa, por 2 a 1. Kobayashi celebrou a vitória e a importância dos três pontos para o Jacaré na sequência da competição.

“Primeiramente quero parabenizar a cada um dos nossos atletas. Foi uma partida muito difícil, concorrente direto na tabela e conseguimos vencer. Nossa equipe se comportou muito bem em campo, conseguimos desenvolver o nosso jogo e conseguir essa vitória muito importante para o restante da competição”, disse.

FINALMENTE VEIO

A vitória contra o Floresta, foi a primeira do Altos fora de casa na competição. A equipe do técnico Paulinho Kobayashi soma 18 pontos somados, seis pontos a mais que a primeira equipe na zona de rebaixamento, a Jacuipense, que acumula 12 pontos ganhos. Paulinho destacou que essa vitória trouxe um pouco mais de tranquilidade para a preparação do jogo contra o Santa Cruz.

“Essa vitória foi muito importante para a gente. Ela traz um pouco mais de tranquilidade para fazermos a nossa preparação para a partida contra o Santa Cruz, que será mais uma final para a gente. Infelizmente os resultados não vinham aparecendo e a gente vinha sofrendo com isso. Agora, com essa vitória fora de casa, além da tranquilidade, ganhamos ainda mais confiança para conseguirmos o objetivo”, concluiu.