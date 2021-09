‘Serão jogos bastante difíceis’ – Futebol Interior

Tombos, MG, 29 (AFI) – Apesar de ter sido contratado há apenas duas semanas, o meia-atacante Jefferson Renan foi peça importante na classificação do Tombense para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Titular nas duas últimas rodadas, contra Santa Cruz e Volta Redonda, ele fez uma análise do que o Carcará terá pela frente na busca pelo acesso.

“Serão jogos bastante difíceis, os times são qualificados, é todo mundo brigando por duas vagas. Mas estamos focados no nosso objetivo, serão 6 finais pela frente, e se Deus quiser vamos sair vitoriosos e com esse acesso tão merecido”, disse o jogador, que ainda falou sobre sua chegada a equipe, onde segundo ele foi bem recepcionado.

“Minha chegada ao Tombense foi muito boa, fui muito bem recebido por todos, e graças a Deus classificamos o time para o quadrangular. Agora é dar continuidade no trabalho para conquistarmos o nosso grande objetivo, que é o acesso”.

A estreia na segunda fase será neste sábado (02) contra o Ypiranga-RS, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 19h. O Grupo D ainda tem Manaus-AM e Novorizontino-SP.