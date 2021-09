Sérgio Marone e secretário Mário Frias batem boca nas redes sociais

Os atores Sérgio Marone e Mários Frias, secretário especial de cultura do governo federal, bateram boca nas redes sociais nesta quinta-feira (16). A discussão começou quando Marone criticou o adiamento da votação da Lei Paulo Gustavo no Senado.

O texto do projeto prevê injeção de R$ 4,3 bilhões do orçamento do governo nos setores cultural e audiovisual. Além de criticar o Senado pela demora, Marone fez críticas a Frias, que, segundo ele, não teria se empenhado para agilizar a votação.