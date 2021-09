Série B:Após propostas do Flamengo e de clube europeu, Coritiba negocia renovação com atacante – Futebol Interior

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Após receber sondagens do Flamengo e Dnipro-UCR, pelo atacante Luizão de apenas 18 anos. O Coritiba negocia com o o jogador para ampliar vinculo no clube. O contrato atual vai até 31 de outubro de 2023 e sua multa rescisória para clubes brasileiros é de “apenas” R$ 3,4 milhões. O valor para o exterior não é revelado.

O Coxa apresentou uma oferta ao staff do jogador e recebeu contraproposta na sexta passada. O clube ainda não deu uma resposta, mas deve selar a renovação do contrato.

CARREIRA DO ATLETA

Luizão chegou ao Coritiba em 2017, inicialmente para o sub-15. E logo se destacou na Copa do Brasil sub-20 deste ano. O Coxa conquistou o título ao vencer o Botafogo na decisão por pênaltis.

Depois, Luizão disputou apenas quatro jogos do Brasileirão de Aspirantes e chamou atenção do time profissional. Onde ele chegou a entrar nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, no último dia 17, pela 19ª rodada. O Coxa, porém, quer renovar o contrato para, aí sim, dar mais oportunidades ao jovem.