Série C: Paysandu rescinde com atacante ex-Flamengo, Vasco, Corinthians e Guarani

Belém, PA, 03 (AFI) – Focado na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu está passando por uma pequena reformulação em seu elenco. Tanto que no final da noite desta quinta-feira (02), a diretoria do Papão anunciou a rescisão contratual do atacante Bruno Paulo, que fez apenas quatro partidas com a camisa do time bicolor.

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta quinta-feira (2), o atleta Bruno Paulo não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, disse o clube em nota oficial.

Contratado no dia 21 de junho, ele não chegou a marcar gols nos 69 minutos que esteve em campo pelo Papão. Nesses quatro jogos, apenas um foi como titular. Aos 31 anos, Bruno Paulo é cria das categorias de base do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão do Brasileirão em 2019, quando era reserva de Adriano Imperador.

O jogador também tem passagem por grandes clubes do país como: Palmeiras, Vasco, Bahia, Athletico-PR, Corinthians, Santa Cruz e Guarani. Tem passagens também pelo futebol do Kuwait e da Tailândia, onde estava antes de chegar ao Papão.

O Paysandu é o quarto colocado do Grupo A, com 21 pontos ganhos. O Papão voltará a campo no domingo (05) para enfrentar o Santa Cruz, às 18 horas, na Curuzu, em Belém.