Série C: Volante dá o tom do confronto direto do Figueirense: “Só a vitória nos interessa”

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – O Figueirense, se ainda quiser sonhar com a vaga no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, terá que vencer o confronto direto diante do Ituano na segunda-feira (6), às 20 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 15ª rodada. O volante Oberdan sabe da importância e dá o tom da partida.

“Estamos focados e sabemos da importância deste jogo. Temos essa semana para trabalhar e arrumar alguns detalhes para chegar com força total em busca dos três pontos, que serão fundamentais para a nossa sequência. Temos que focar no Ituano e esquecer os próximos jogos. Só a vitória nos interessa”, disse ele.

ATRÁS DO G4!

Após empatar com o líder Ypiranga, por 1 a 1, o Figueirense parou na sexta colocação com 20 pontos, a cinco do Ituano que fecha o G4. No turno, o Ituano venceu por 1 a 0 em Itu.

“Estamos evoluindo. Sabemos o que precisamos fazer para buscar nossos objetivos. O Figueirense é uma grande oportunidade para a minha carreira. Uma honra estar em um clube tão grande. Estou me dedicando ao máximo e tenho muito para evoluir e ajudar”, finalizou Oberdan.