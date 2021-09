Sessão da tarde: confira a programação da semana

Para quem irá passar a semana de bobeira em casa, uma boa opção é acompanhar os filmes da ‘Sessão da Tarde’. Exibidos logo após o ‘Jornal Hoje’, por volta das 15h, trazem opções para todos os gostos e idades. Confira abaixo quais longas serão exibidos entre os dias 13 e 17 de setembro.

Segunda-feira (13) – Um Tira no Jardim de Infância 2

A semana começa com o filme Um Tira no Jardim de Infância 2 (2016). A comédia conta a história de Reed, um policial durão que se infiltra em uma escola infantil como professor para recuperar um pen drive com sigilosas informações roubadas do programa de proteção à testemunha.

Terça-feira (14) – Joy: O Nome do Sucesso

Na terça, é a vez de Joy: O Nome do Sucesso (2015). Joy é uma jovem brilhante, mas com uma vida pessoal muito complicada. Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com seus pais e ex-marido, que mora no porão. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o espaço com seu pai, apesar de terem se divorciado há 17 anos. Um certo dia, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos.

Quarta-feira (15) – Como Não Esquecer Essa Garota

Na quarta, será exibido Como Não Esquecer Essa Garota (2013). Gus conhece a solitária garçonete Molly, mas há um obstáculo para que eles fiquem juntos: Gus sofre de um problema de perda de memória recente, que o impede de lembrar dela. Entretanto, eles vão dar um jeito de fazer o relacionamento dar certo.

Quinta-feira (16) – Roubo nas Alturas

Na quinta, será exibido Roubo nas Alturas (2011). A comédia gira em torno dos funcionários de um prédio de luxo que descobrem que foram vítimas de um golpe. O bilionário que vive na cobertura é preso pelo FBI e cumpre a pena em domicílio. Dispostos a recuperar o dinheiro que perderam, eles planejam um assalto.

Sexta-feira (17) – A Seleção