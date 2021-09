SH 125 Worker: moto mais barata do Brasil quer conquistar entregadores

A fabricante chinesa Shineray quer conquistar entregadores por aplicativo com a SH 125 Worker. A moto mais barata do Brasil chega em outubro unindo baixo custo com estilo. O design da SH 125 Worker é inspirado em um estilo retrô dos anos 60 e chega ao mercado nacional com o preço sugerido R$ 7.290.

O mercado de entrega por aplicativos só cresce, segundo pesquisa lançada em abril pelo Instituto Locomotiva, 14% de um total de 32,4 milhões de pessoas que dependem de aplicativos para sobreviver, dependem de apps de entregas. A procura é tão grande que levou o iFood a pensar em iniciar o serviço de Pães por Assinatura, além de tomar a inusitada iniciativa de investir no universo dos games.

A Shineray possui uma presença forte no Brasil, com montadora em Suape, no Pernambuco. A SH 125 Worker possui um perfil reto com banco plano e costuras transversais, característico dos anos 60, daqueles modelos que podíamos ver sendo montados por rockeiros britânicos. A moto se inspira nas moto Cafe Racer, motos de racha que optavam por remover todo o aparato “desnecessário”. A Worker traz motor monocilíndrico em posição horizontal. Segundo especificações o motor possui 7,2 cavalos de potência e 7.500 rpm e 125 cilindradas. Os freios são a tambor, 18” na roda da frente e 17” na roda traseira. O peso declarado da moto é de 98kg.



Moto SH 125 Worker possui um design retrô e chega com um ótimo custo para os entregadores brasileiros (Créditos: Shineray)

O tanque de gasolina é de 14 litros, sem opções flex ou híbridas. Ela chega ao mercado brasileiro com três opões de cores: preto, preto fosco e branco. A velocidade máxima e a kilometragem por litro não foram divulgados pela empresa. O preço sugerido da moto R$ 7.290 é convidativo para o mercado brasileiro. Atualmente, a moto que era considerada a mais barata do Brasil, é a Honda Pop 110i com preço sugerido de R$ 7.330. O custo benefício em adquirir o modelo, por enquanto, ficará dependente de quantos Km a moto consegue rodar com o tanque de gasolina.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Olhar Digital, Motor 1 Uol