Shakira é assaltada durante passeio no parque e ladrão surpreende

Era só mais um passeio normal em um parque de Barcelona, quando Shakira e o filho Milan, de 8 anos, foram atacados e assaltados. Os ladrões, porém, não portavam arma, não usavam máscara e nem andavam sob duas pernas: trata-se de dois javalis, que ‘roubaram’ os pertences da artista e se esconderam na floresta.

A cantora colombiana falou sobre o susto em suas redes sociais. No Instagram, Shakira publicou um vídeo no qual mostrava sua bolsa completamente suja após o ataque surpresa. “Eles me atacaram, quebraram tudo e estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram o saco porque eu os confrontei”, afirmou.

Ela até tentou que o filho Milan confirmasse a história, mas o filho de Gerard Piqué não deu atenção à história contada pela mãe. “Milan, fale a verdade. Diga como sua mãe enfrentou o javali”, brincou a artista. Apesar do susto, Shakira e o filho não se machucaram.