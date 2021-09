Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Shopper oferece 30 vagas em Osasco, na grande São Paulo. As chances são para a função de Auxiliar de Operações Jr e os contratados serão responsáveis pela separação de pedido, conferência, acompanhamento de estoque, empacotar produtos e reposição de mercadorias.

A startup que entrega itens essenciais na casa das pessoas, como produtos de limpeza e higiene pessoal, a preços até 40% mais baratos que nos supermercados, está em franca expansão e busca profissionais para suprir uma demanda cada vez mais crescente.

Ao todo são 30 postos de trabalho disponíveis para pessoas com ensino médio completo. Vivência na área de logística, estoque, armazenagem ou depósito será um diferencial. É fundamental, ainda, ter disponibilidade e fácil acesso à cidade.

A empresa informa, ainda, que a área operacional tem que estar comprometida com o desafio de levar comodidade e qualidade aos clientes.

Os contratados serão contratados no regime CLT e receberão salário de R$ 1.484,00. Além disso, eles terão direito a um pacote de benefícios que contempla Vale transporte, Fretado (saindo da estação Osasco da CPTM), Plano de saúde e Cesta básica (bonificação). As vagas são para atuação no regime de escala 6×1, em três turnos diferentes:

1° turno 6:00 às 14:20

2° turno das 14:20 às 22:00

3° das 22:00 às 05:30

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página da empresa no Vagas.com, disponível aqui, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Não há informações sobre a data limite para candidatura, de modo que as oportunidades ficarão disponíveis até o preenchimento.