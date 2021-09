Shopping promove evento infantil: ‘Parada primavera’

O mês de setembro vai passando e as flores já começaram a desabrochar no Shopping da Bahia com a Parada da Primavera SDB Kids. O evento, feito especialmente para as crianças de todas as idades, acontece neste fim de semana, 18 e 19, às 15h e 16h30.

Na semana seguinte, a parada volta no dia 22, data que marca oficialmente a chegada da primavera no ano de 2021, e, no final de semana seguinte, entre os dias 24 e 26, terá um novo ciclo de apresentações.

A parada traz dez personagens com tema de flores, fadas, duendes, atrações circenses e bailarinos profissionais. Iniciada no último fim de semana, a parada deve fazer dez apresentações ao longo do mês, para marcar a chegada da estação das flores.

“A parada é uma experiência que vai aguçar os sentidos dos visitantes. Essa é a forma que o Shopping da Bahia encontrou para homenagear esse período tão especial que é a Primavera. Justamente agora que as flores pintam a natureza com suas cores vibrantes, trouxemos este evento para reforçar o sentimento de renovação que vem com a estação”, destacou a gerente de marketing do shopping, Mayara Diniz.

Feira do Orquidário

A programação da chegada da primavera no shopping também ganha espaço com a Feira do Orquidário Bahia que segue até o dia 26 na praça Divaldo Franco.

Lá, o visitante pode encontrar uma grande variedade de orquídeas com produção local, além de capacitação para as pessoas aprenderem a cultivar as plantas. Entre espécies e variedades, a feira conta com mais de 40 tipos do vegetal, como Cattleyas, Phalaenopsis, Dendrobium phalaenopsis, Vandas, Oncidiuns e Tolumnias.