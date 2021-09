Simaria fala sobre queda de avião e recebe críticas da web: ‘Quem tem promessa não morre’

Convidada do programa “Encontro” desta terça-feira (14), Simaria foi criticada pela web após fazer um comentário infeliz sobre a queda de um avião no interior de São Paulo. Fátima Bernardes dava a notícia ao vivo quando a cantora Simone, sua irmã, comentou que os fãs se preocuparam ao achar que o avião era da dupla.

Ali no camarim começamos a receber um monte de notícias achando que a gente estava dentro do avião que acabou de cair. Não sei se pelo fato da sigla do avião ser SM, mas no nosso é o SeS”, explicou a jurada do “The Masked Singer Brasil”.

Logo após, Simaria comentou sobre o acidente: “A gente sempre diz uma coisa: quem tem promessa não morre, a gente tem muita coisa ainda pra fazer”.

Simone tentou consertar o comentário e pediu a palavra para mandar solidariedade para as famílias abaladas pelo acidente. “A gente quer se solidarizar com toda a família das pessoas que estavam dentro daquele avião. Deve ser uma tristeza insuportável”, disse.

Rapidamente a web criticou a cantora e seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Alguém tira o microfone da Simaria sem noção”, escreveu uma internauta. “É preciso ter cuidado com as palavras e não soou legal”, pontuou outro usuário.