Simm e Sinebahia oferecem mais de 300 vagas nesta sexta (24)

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas e conhecimento em informática (Pacote Office) e celular Android

10 VAGAS

AUXILIAR DE DOCEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

BAIANA DE ACARAJÉ

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir conhecimento no preparo de acarajé e abará

01 VAGA

CAMAREIRA DE HOTEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir na Boca do Rio, Pituba, Amaralina, Nordeste, Imbuí, Pituaçu ou regiões adjacentes

03 VAGAS

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 1.122,55 + benefício

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.900,00 + benefício

01 VAGA

GERENTE DE COMERCIAL

Ensino Superior com Pós-graduação e Mestrado em Administração ou Gestão em Saúde

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com gestão de equipes na área assistencial e de saúde, conhecimento da legislação dos planos de saúde e negociação com serviços de saúde, planejamento, orçamento e custo

Salário 10.000,00 + benefício

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir ampla vivência na área de moto bombas e CNH ‘B’

Salário 1.300,00 + benefício

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência com máquinas de embalagens

Salário 1.957,00 + benefício

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS DA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso em Eletrotécnica

01 VAGA

ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

Vagas do SIMM

ESTOQUISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com autopeças.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

VENDEDOR BALCONISTA

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com autopeças.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

GARÇOM

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável Curso no Senac.

Salário: 1.100,00 + benefícios

15 Vagas

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino superior completo – Ciências contábeis, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em escritório de Contabilidade e sistema e sistema Domínio.

Salário: 1.800,00 + benefícios

1 Vaga

AUXILIAR FISCAL (VAGA TEMPORÁRIA 60 DIAS)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Moradores da Cidade Baixa e Suburbana.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E BOMBAS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em Centro Cirúrgico

Salário: 1.921,35 + benefícios

7 Vagas

CONSULTOR DE TELEATENDIMENTO HOME OFFICE

Ensino médio completo, 6 meses de experiência registrada em uma dessas áreas: Call Center, Consultor de Vendas em Empréstimo Consignado ou Atendimento ao Público, imprescindível conhecimento em Home Office, Mídias Sociais, Sites, Chats, Manuseio de E-mail Corporativo e informática.

Salário: a combinar + benefícios

20 Vagas

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

PINTOR DE PAREDES

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

ASSISTENTE DE TREINAMENTO

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, imprescindível experiência na área de Treinamento e desenvolvimento, disponibilidade para trabalhar em Imbassaí

Salário: 1.500,00 + benefícios

1 Vaga

ANALISTA DE QUALIDADE (VAGA TEMPORÁRIA 30 DIAS)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Experiência com Setor de Qualidade em Indústria, Curso Técnico de Química. Vaga Zoneada para Valéria, Suburbana e Simões Filho. Vaga zoneada para Valéria, Suburbana e Simões Filho.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA PARA PCD)

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência

Salário: 1.160,68 + benefícios

1 Vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA PARA PCD)

Ensino médio completo, sem experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (VAGA PARA PCD)

Ensino médio completo, sem experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga