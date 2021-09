Simm e Sinebahia oferecem mais de 320 vagas nesta sexta (24); veja lista

Já para o SIMM, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17:30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja a lista de vagas para Salvador abaixo. A lista completa com as vagas para toda a Bahia você encontra clicando aqui.

Obrigatório possuir vivência com aparelho e conhecimento com equipamento detector de vazamento Geofone, além de CNH ‘A/B’

Obrigatório possuir vivência com gestão de equipes na área assistencial e de saúde, conhecimento da legislação dos planos de saúde e negociação com serviços de saúde, planejamento, orçamento e custo

Obrigatório possuir conhecimento no manuseio de máquina roçadeira e residir nos bairros do Subúrbio

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento avançado no pacote office, ter curso técnico em Eletrônica ou Mecatrônica e automação, imprescindível experiência no conserto de equipamentos industriais.

Superior incompleto em Designer Gráfico ( a partir do 2º semestre a noite) sem experiência, conhecimento com os seguintes programas: photoshop, illustrator, corel draw, premiere pro, desejável conhecimento com wordpress, after effects.