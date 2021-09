Simm promove Dia D para pessoas com deficiência na sexta (17)

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), vai realizar na próxima quinta-feira (17) o “Dia D”, destinado exclusivamente à pessoa com deficiência (PCD). A iniciativa tem o objetivo de incentivar a inserção deste público no mercado de trabalho formal, promovendo a sua visibilidade na sociedade, para que seja reconhecido como colaborador capaz de desenvolver atividade profissional, dentro da cadeia produtiva da cidade de Salvador.

Devidamente capacitada para atender as pessoas com deficiência, a equipe do Simm estará disponibilizando as vagas de emprego exclusivas aos PCDs, das 8h às 16h. Na data não haverá atendimento a outros públicos. Será montada uma estrutura de relacionamento para o cumprimento das etapas de intermediação do serviço com o setor empresarial, incluindo triagem, preenchimento de cadastro, atendimento psicológico e entrega de cartas para seleção dos candidatos nas empresas solicitantes.

“Queremos chamar atenção para a quantidade expressiva de vagas de empregos voltadas aos PCDs, oferecidas no Simm. Gradativamente, os empregadores estão sendo sensibilizados, possibilitando às pessoas com deficiência o ingresso no mercado de trabalho”, observa a diretora do Trabalho e Empreendedorismo da Semdec, Maria Eduarda Lomanto. Ela lamenta que o número de candidatos PCDs às vagas ainda seja reduzido.

Conscientização – A diretora diz que o evento servirá de ferramenta de conscientização e mobilização para que este público se candidate às vagas disponibilizadas. Maria Eduarda acrescenta que, uma vez empregado, o trabalhador terá os seus direitos garantidos pela CLT, além de condições de acessibilidade, para realização de suas tarefas no ambiente de trabalho.

Ela acredita que ao atuar na atividade laboral, o PCD terá ainda a oportunidade de manifestar a sua vocação profissional, com possibilidade de alavancar a carreira, permitindo um processo de resgate da sua autoestima e auxílio à socialização.

“Será um dia especial para as pessoas com deficiência, pois elas terão visibilidade na sociedade, em especial no setor empresarial, enquanto indivíduo necessário ao setor produtivo, no sentido de quebrar barreiras e preconceitos que inviabilizam sua inserção no mercado de trabalho”, explica