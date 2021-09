Simone abre o jogo sobre motivação para emagrecer: ‘Nem amarrar o cadarço eu conseguia’

Simone abriu o jogo, através das redes sociais, sobre seus motivos para perder peso. A cantora, da dupla com Simaria, revelou que o sobrepeso já estava atrapalhando a fazer tarefas comuns do dia a dia.

“Nem amarrar o cadarço do tênis eu estava conseguindo mais. Não é legal isso. Fora os exames que a gente faz antes de começar um tratamento para emagrecer”, disse.

A morena ainda fez questão de reforçar que não existe uma pressão por parte de ninguém do seu convívio para o emagrecimento.

“Não existe cobrança nenhuma do marido, de fã, de publicidade, de show, de nada. Está tudo bem para as pessoas com quem trabalho a forma que sou e o peso que eu estava, mas para mim era uma questão de saúde. Por isso que eu resolvi cuidar de mim”, finalizou.