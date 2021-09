‘Sincero agradecimento por todas as oportunidades’ – Futebol Interior

Limeira, SP, 09 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na noite desta quarta-feira (08), Roger se despediu da Inter de Limeira após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. A passagem pelo Leão foi completa, afinal o ex-atacante pendurou as chuteiras no clube paulista, virou gerente de futebol e assumiu o comando do Leão após a saída do amigo Dyego Coelho.

No comando dos paulistas, Roger fez seis jogos com quatro vitórias e duas derrotas. A Inter de Limeira foi eliminada por causa do saldo de gols, uma vez que fez os mesmos 19 pontos do Bangu no Grupo A7 (-2 a -3). Após assinar sua rescisão contratual, Roger emitiu uma nota de despedida da torcida limeirense.

LEIA A CARTA DE DESPEDIDA DE ROGER:

“Nesta quinta-feira encerrei o meu vínculo com a Associação Atlética Internacional de Limeira. Foram nove meses intensos, porém, gratificantes. Pude exercer três funções no clube. Encerrei minha carreira como jogador profissional vestindo justamente a camisa do Leão. Participei de 12 das 13 partidas do alvinegro no último Paulistão e fizemos história classificando o time para a segunda fase do estadual após 35 anos. Além disso, tive a felicidade de marcar dois gols com o manto da Inter de Limeira.

Após o Paulistão e definido que me aposentaria como atleta, aceitei o convite do clube para permanecer na Associação Atlética Internacional de Limeira, no entanto, numa função fora das quatro linhas, como gerente de futebol. Mesmo com dificuldades, conseguimos montar um elenco competitivo para a disputa da Série D.

Durante a trajetória na quarta divisão nacional a diretoria do Leão resolveu fazer uma troca na comissão técnica e fui convocado para comandar o alvinegro de Limeira nas últimas seis rodadas da Série D. Pelos meus estudos e conhecimentos topei o desafio e tivemos um retrospecto bastante positivo com 66 % de aproveitamento (Foram quatro vitórias e somente duas derrotas). Só não classificamos para a segunda fase da competição nacional por ter um saldo de gols inferior ao do Bangu.

Mesmo com ótimo retrospecto foi definido pela minha não continuidade na Associação Atlética Internacional de Limeira. Fica aqui o meu mais sincero agradecimento ao clube por todas as oportunidades que me foram dadas nas mais diversas áreas. Saio do clube pela porta da frente e levando o Leão em meu coração. Gostaria de saudar também todos os torcedores do clube que sempre tiveram um carinho especial comigo.

Pela bela experiência que tive no comando técnico da Inter de Limeira darei prosseguimento a minha carreira de treinador. No próximo mês, concluirei a Licença B da CBF Academy e, paralelo a isso, estudarei as propostas para um novo desafio em minha carreira”.