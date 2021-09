A semana se encerra com novas oportunidades de emprego para quem está em busca de uma chance para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Em Boa Vista, o Sine Roraima anuncia 48 vagas de emprego para esta sexta-feira, dia 10. Há chances para diferentes áreas, funções e níveis de escolaridade e senioridade.

A lista de vagas contempla as funções de Açougueiro, Auxiliar de mecânico de autos, Auxiliar de mecânico de refrigeração, Cozinheiro de restaurante, Cozinheiro de restaurante, Eletricista, Mecânico, Mecânico, Mecânico de refrigeração, Office Boy, Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, Operador de máquina agrícola, Operador de rolo compressor, Padeiro, Técnico em fibras ópticas, Vendedor interno, Vigia, entre outras.

Além das vagas regulares, há chances exclusivas para pessoas com deficiência, com ou sem experiência. Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Açougueiro, Auxiliar administrativo, Auxiliar de padeiro, Confeiteiro, Operador de vendas e Operador de caixa.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, assim como o salário e os benefícios. Ainda, as posições estão disponíveis apenas para hoje, uma vez que são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento ou demanda das empresas solicitantes.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Sine Roraima deverão se cadastrar, primeiramente, no sistema de emprego do Departamento de Emprego, Trabalho e Renda da Secretaria de Trabalho e Bem-estar Social (Setrabes). A unidade está localizada na avenida Mário Homem de Melo, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

Para se candidatar, é importante apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado.