Sinebahia oferece 200 vagas de emprego nesta segunda (20); veja lista

O SineBahia está com 200 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (20) em toda a Bahia. Entre as vagas, estão bolacheiro, costureira em geral, chefe de caixa, instrutor de autoescola, entre outros. Os salários e os benefícios variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço sacdigital.ba.gov.br. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Confira abaixo a lista de vagas para Salvador e neste link para Região Metropolitana e outros municípios baianos

VAGAS PARA SALVADOR

ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando em ADM, Gestão ou áreas afins a partir do 2º semestre

Obrigatório possuir curso de Informática, focado relacionado ao Pacote Office

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA (ESTÁGIO)

Ensino Médio incompleto

Não exige experiência

Obrigatório residir no Stiep, Costa Azul, Boca do Rio ou Jardim Armação

Bolsa Auxílio 500,00 + benefício

03 VAGAS

ATENDENTE DE REDES SOCIAIS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando MKT, Publicidade e Propaganda, ADM ou áreas afins a partir do 3º semestre

Bolsa Auxílio 600,00 + benefício

01 VAGA

BOLACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência na utilização de máquina industrial

Salário 1.400,00 + benefício

02 VAGAS

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Ensino Superior cursando MKT, Publicidade e Propaganda, ADM ou áreas afins a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em departamento de pessoal e na área financeira

01 VAGA

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória possuir vivência em costuras de tecidos para moveis/estofados

Salário 1.270,00 + benefício

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparo de comida baiana e grelhados, além de residir na Liberdade Lapinha, Barbalho, Dois de Julho ou Curuzu

Salário 1.500,00 + benefício

02 VAGAS

CHEFE DE CAIXA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com liderança de equipe, frente de caixa e conhecimento em informática

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.900,00 + benefício

01 VAGA

INSTRUTOR DE AUTOESCOLA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Instrutor de Trânsito

Salário 1.703,93 + benefício

03 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘A’ e conhecimento em motores 2 e 4 tempos

01 VAGA

OPERADOR DE CARTÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir vivência com atendimento, vendas de cartão de crédito e de serviços financeiros

Salário 1.296,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES/TELEFONIA

Ensino Técnico completo em Manutenção de Rede

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.100,00 + benefício

02 VAGAS

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para ações de vendas em diferentes horários

08 VAGAS

VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

04 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de produtos de limpeza

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência com vendas de material eletrônico

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório conhecimento no Pacote Office

Salário 1.600,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO

Ensino Técnico completo em Elétrica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘A’ ou ‘B’ e conhecimento em comandos elétricos ou rebobinamentos de motores

Salário 1.770,00 + benefício

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em veículos automotivo diesel linha leve e em motores Kia Bongo e Hyundai HR

01 VAGA