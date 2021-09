Sinebahia oferece mais de 150 vagas de emprego para esta terça-feira (28); veja lista

O SineBahia está com mais de 15 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (28) em toda a Bahia. Entre as funções estão: baiana de acarajé, gerente, camareira, marceneiro, serralheiro, secretário escolar e mais.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Abaixo segue as principais vagas para Salvador

Ensino Fundamental completo Obrigatório possuir conhecimento no preparo de acarajé e abará 01 VAGA

Obrigatório residir na Boca do Rio, Pituba, Amaralina, Nordeste, Imbuí, Pituaçu ou regiões adjacentes

Experiência mínima de 06 meses na carteira com preparação de alimentos

Obrigatório possuir vivência com bar e restaurante, disponibilidade para trabalhar no turno da noite e residir em Rio Vermelho, Vasco da Gama, Barra, Centro, Campo Grande, Ondina, Nordeste, Amaralina, Pituba ou região do Iguatemi