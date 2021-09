Sinebahia oferece mais de 180 vagas de emprego para esta terça-feira (14); veja lista

O SineBahia está com mais de 150 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (14) em toda a Bahia. Entre as funções estão: estofador de móveis, cozinheiro, consultor de vendas, vendedor em shopping, gerente de bar, recepcionista, office boy, padeiro, pizzaiolo e mais.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

VEJA ABAIXO AS VAGAS PARA SALVADOR EM 14/09/2021

Ensino Superior incompleto em qualquer curso a partir do 3º semestre

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 3º semestre

Obrigatório possuir vivência com folha de pagamento, admissão, demissão, Pacote Office (Principalmente Excel)

Obrigatória possuir vivência com bar ou restaurante, disponibilidade de horário para o turno da noite e residir no Rio Vermelho, Vasco da Gama, Barra, Centro, Campo Grande, Ondina, Nordeste de Amaralina, Pituba, Amaralina ou região do Iguatemi