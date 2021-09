SineBahia oferece mais de 240 vagas de emprego nesta sexta (03)

O SineBahia está com 247 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (3) em toda a Bahia. Entre as funções estão: chapista de veículos, corretor de imóveis, cozinheiro, vendedor, advogado, fiscal do meio ambiente, entre outros.

Os interessados nas oportunidades precisam realizar um agendamento através do o endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Confira abaixo a lista de vagas para Salvador e para Região Metropolitana. Neste link, você encontra a lista completa de vagas em outros municípios baianos.

VAGAS PARA SALVADOR

ASSISTENTE COMERCIAL DE SEGUROS (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Administração ou Gestão a partir do 2º semestre

Obrigatório possuir curso de informática (Pacote Office)

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CORRETOR DE IMÓVEIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas e realizar curso de Corretor de Imóveis

05 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com restaurantes de Buffet

Salário 1.250,00 + benefício

03 VAGAS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com preparação de alimentos

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas na área de papelaria

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR

ADVOGADO TRAINEE

Ensino Superior completo em Direito com Pós-Graduação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir inscrição na OAB, CNH ‘B’, conhecimento avançado em Pacote Office, vivência na área jurídica

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISCAL DO MEIO AMBIENTE

Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, Ciências Biológicas a partir do 4º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório realizar curso de Formação de Auxiliar de Veterinária ou Técnica de Meio Ambiente, CNH ‘B’, disponibilidade de viagens E conhecimento em informática

Salário 1.180,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS PARA SIMÕES FILHO

PADEIRO CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade em coordenador de turma RH, DP e Excel

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com costura em geral

04 VAGAS

ENCARREGADO DE SETOR DE CONCRETO OU CARPINTARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE PRODUÇÃO/EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em empresa Química e certificado de Empilhadeira

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO BAÚ

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir CNH ‘E’, disponibilidade para viagens pela empresa transportando carga seca

Diferencial: Rodar à noite

04 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINDASTE ATÉ 80T

Ensino Médio completo

Experiência na função

05 VAGAS

MECÂNICO DE GUINDASTE

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir habilidade com manutenção em equipamento pneumático e guindaste

01 VAGA

ELETRICISTA DE GUINDASTE LIEBHERR

Ensino Técnico completo

Experiência na função

Obrigatório possuir habilidade para realizar manutenção, análise e planejamento em partes elétricas e eletrônicas

01 VAGA

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

MARCENEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.400,00

03 VAGAS

AJUDANTE DE MARCENEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.200,00

03 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Vendas de cartões de benefícios para as áreas de saúde, educação e lazer

Salário 1.144,00 + comissão

08 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Limpeza em geral da casa, lavar e passar roupas

Salário 1.100,00

01 VAGA

SERIGRAFISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE PRODUÇÃO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ conhecimento para atuar no sistema de produção buscando formas de otimizar os processos, reduzir custos, aumentar a produtividade, liderar equipes e garantir qualidade do trabalho.

Desejável: Habilidade em manutenção de maquinas e equipamentos

01 VAGA