SineBahia oferece mais de 250 vagas de emprego nesta segunda (13)

Confira abaixo a lista de vagas para Salvador.

VAGAS PARA SALVADOR



AJUDANTE DE ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.100,00 + benefício

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Ensino Superior cursando Ciências Contábeis a partir do 3º semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com folha de pagamento, admissão, demissão, Pacote Office (Principalmente Excel)

Salário 1.300,00 + benefício

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHAPISTA DE VEÍCULOS

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário e residir próximo ao Rio vermelho, Vasco da Gama, Nordeste de Amaralina, Ogunjá, Amaralina, Ondina ou Vale das Pedrinhas

02 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de serviços de Internet

Salário 1.100,00 + benefício

04 VAGAS

CUIDADOR DE IDOSOS

Ensino Técnico completo em Enfermagem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência com pacientes com problemas gástricos, que usam bolsa de colostomia e vivem acamados

Salário 1.100,00 + benefício

04 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatória possuir vivência com bar ou restaurante, disponibilidade de horário para o turno da noite e residir no Rio Vermelho, Vasco da Gama, Barra, Centro, Campo Grande, Ondina, Nordeste de Amaralina, Pituba, Amaralina ou região do Iguatemi

Salário 2.500,00 + benefício

01 VAGA

GERENTE DE BAR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

MAÍTRE DE RESTAURANTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade horário e residir próximo ao Rio Vermelho, Ogunjá, Vale das Pedrinhas, Ondina, Nordeste de Amaralina, Vasco da Gama ou Amaralina

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar das 17h a meia-noite

Salário 1.200,00 + benefício

02 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com transporte de cargas e indústria, além de CNH ‘B’

Salário 2.100,00 + benefício

02 VAGAS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir vivência com manutenção de impressoras e aparelhos multifuncionais, curso Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica, CNH ‘A/B’ e veiculo próprio (carro ou moto)

Salário 1.400,00 + benefício

01 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em regime de horário de shopping

10 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com vendas de produtos de limpeza

02 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência em vidraçaria com Box e vidros temperados

Salário 1.225,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CENTRAL DE SALVADOR

VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e moto própria

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA UNIDADE CAPAZ NO SHOPPING BARRA (SALVADOR)

PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário + benefício (Informados na entrevista)

01 VAGA

OBS: Seleção ocorrerá dia 15/09/2021 (quarta), às 14h. Interessados, agendar através site ou APP SACDigital.