Mudaram as estações e tudo mudou, inclusive os cuidados com a pele para a estação mais florida do ano: a primavera. Chegou o momento de recuperar os danos causados pelo inverno, como o ressecamento da derme e, prepará-la para o verão e os seus dias quentíssimos. Devido ao clima volátil da primavera, que conta com períodos chuvosos, dias ensolarados e noites mais frias – comparadas ao verão-, toda atenção é necessária quando se trata do ‘skincare’.