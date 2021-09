Skol Pagodão inicia audições ao vivo para a escolha da nova voz do pagode

O novo projeto da plataforma Skol Pagodão, reality que quer revelar um novo sucesso do pagode, recebeu 536 inscrições e já têm os quatro primeiros selecionados. As audições ao vivo para escolher o(a) artista já começaram e nesta primeira semana se apresentam: Rodrigo Rodrigues (@lordmaiaoficial), Lucas Matos (lucaskinite), Vanessa Anunciação (@musicnessa) e Tríplice (@familiatriplice).

Para ajudar na buscar e desenvolver o novo talento do pagode baiano, o Revelação Skol Pagodão juntou um time de peso, formado por Léo Santana, Tony Salles, Bruno Magnata, Márcio Victor, Lincoln Sena e Aila Menezes. Os artistas serão os jurados das audições e vão contribuir com dicas, conselhos e aprendizados para se chegar a uma carreira de sucesso.

O vencedor ou vencedora do projeto terá o suporte da marca para apresentar ao público seu talento. Entre os inscritos, oito artistas selecionados irão participar das audições ao vivo no programa Pipoco da rádio Sua Salvador FM.

As próximas audições estão agendadas para 5 e 7 de outubro. Durante esse período, dois artistas vão se apresentar em cada dia de audição, mostrando seu talento e participando de quadros com o apresentador Dinho Júnior e o influenciador Sucrilho Boladão.

No dia 13 de outubro serão revelados os dois finalistas e anunciada a abertura de uma votação popular, para decidir o(a) vencedor(a). A votação se encerra dia 21/10. No dia 25/10 o(a) vencedor(a) será anunciado durante a programação do programa Pipoco.