Smart TVs LG terão app nativo para Paramount Plus em breve

A LG Brasil acaba de confirmar que irá oferecer o app nativo para o Paramount Plus. O streaming está cada vez mais popular no Brasil, competindo com Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e outros. A dona das Smart TVs não deu detalhes sobre a disponibilidade do serviço em seus equipamentos.

Paramount Plus

Os streamings estão cada vez mais populares e, com mais empresas oferecendo seu próprio serviço, os dispositivos que rodam se tornam cada vez mais importantes. Apesar de possuir suporte para Smart TVs, muitos modelos de televisores não oferecem o app nativamente. Isso acaba pesando na hora de decidir sobre a assinatura. Isso porque os usuários vão precisar de um dispositivo terceiro para acessar os conteúdos disponíveis. Com app nativo esse problema é resolvido.

A confirmação veio via Twitter. A LG Brasil respondeu uma publicação da Paramount, que oferecia uma promoção, com 50% de desconto até dia 30 de setembro. Aproveitando a oferta, a LG falou “Filmes e séries no Paramount Plus ficam ainda melhores nas TVs LG”, sem dar mais detalhes sobre a disponibilidade do app, fica claro que ele será distribuído em breve.

O Paramount Plus é um serviço de streaming operado pela CBS Interactive, uma subsidiária da ViacomCBS. Assim como os demais, oferece conteúdos exclusivos, feitos pelos estúdios da empresa, bem como transmissões da CBS e outros programas. Alguns dos títulos mais famosos ofertados está a série iCarly, The Good Fight, The Handmaid’s Tale, entre vários outros.

A LG Brasil oferece uma série de televisores inteligentes para o público, com vários modelos, opções de tamanhos e diferentes tecnologias. A empresa fornece atualizações para seu sistema, com mais opções de entretenimento. É esperado que, nas próximas semanas, as primeiras Smart TVs já comecem a receber o app nativo para aproveitar o conteúdo do Paramount Plus, mas ainda não há uma data divulgada oficialmente.



Paramount Plus oferece dois planos, mensal e anual. Quem optar por fazer a compra mensalmente, o valor é de R$ 19,90. Agora, quem optar por uma compra por ano, o preço possui desconto, sendo ofertado por R$ 199,90, cerca de R$ 16,65 por mês. A empresa está com 50% de desconto em seus planos até o final de setembro de 2021. Para acessar as oportunidades acesse o site oficial do streaming.

