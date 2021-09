Smartphone Nokia G50 5G deve ser anunciado em evento da HMD em 6 de outubro

A Nokia revelou seu próximo evento para anúncio de um novo aparelho mobile para o começo de outubro, entretanto a empresa não deu muitos detalhes sobre o que deve ser mostrado. Pela imagem divulgada pela HMD, que atualmente é responsável pelo marketing e distribuição dos aparelhos da fabricante, é possível prever que ela apresentará o novo tablet T20, mas são esperadas algumas surpresas no evento.

Esse evento foi anunciado para acontecer no dia 6 de outubro e está sendo promovido com bastante antecedência pela empresa finlandesa, dando a entender que deve vir algo de impacto nele. Por isso é esperado que essa possível surpresa seja o novo smartphone intermediário Nokia G50 5G, que ainda não temos muitas informações sobre ele.

Pela imagem divulgada pela HDM, a única certeza que podemos ter é sobre o anúncio do tablet T20, isso porque a imagem divulgada mostra uma caixa bastante larga e grande superando as medidas de um simples smartphone. Caso isso ocorra, será a volta da Nokia para o mercado de tablets, isso porque o último da empresa lançado foi o N1 ainda em 2014.

Assim como o Nokia G50 5G, também não tem muita informação vazada sobre o novo tablet da empresa, mas espera-se que ele não venha com um hardware muito potente, apostando em apresentar um desempenho bom com um preço acessível. Alguns rumores, como apontado pelo portal PhoneArena, falam que a empresa deve trazer o Nokia T20 com uma tela de 10,4 polegadas.

Caso essas especificações estejam certas, a Nokia pode estar querendo brigar na área de aparelhos custo-benefício, brigando de frente contra a série Fire da Amazon e os modelos mais baratos da série iPad. Além desses aparelhos, a empresa ainda pode apresentar algumas outras surpresas no seu evento, como o lançamento dos novos G300 e X100.



Saberemos mais sobre o futuro dos aparelhos mobile da Nokia no dia 6 de outubro durante seu próximo evento oficial, até lá ficaremos atentos para qualquer novidade.

