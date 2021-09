Smartphone Realme GT Neo2 tem resfriamento com gel com partículas de diamante

Depois de muitos rumores e vazamentos, a Realme anunciou o lançamento na China do seu novo smartphone Realme GT Neo2. O aparelho traz o chip Snapdragon 870 e um destaque nele é seu sistema de resfriamento que faz uso de um gel que contém partículas de diamante.

De acordo com as especificações oficiais divulgadas pela empresa, o smartphone Realme GT Neo2 possui tela AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ produzida pela Samsung, taxa de atualização de até 120Hz e touch sampling rate de 600Hz. A tela também possui suporte para HDR10+ e pico de brilho de 1.300 nits. Como mencionado no início do post, o aparelho vem equipado com o chip Qualcomm Snapdragon 870 com oito núcleos, 8GB/12GB de memória RAM, 128GB/256GB de capacidade para armazenamento interno baseado no padrão UFS (Universal Flash Storage) 3.1 e bateria de 5.000mAh com suporte para carregamento rápido de 65W, suficiente para carregar a bateria de 0 a 100% em pouco mais de 30 minutos.



Reprodução/Realme

Para manter a temperatura baixa durante uso intenso, o novo smartphone da Realme conta com um sistema de resfriamento composto por câmara de vapor, folha de grafeno e um gel contendo partículas de diamante. O sistema de resfriamento do aparelho promete reduzir a temperatura em até 18 graus Celsius.



Reprodução/Realme

O conjunto de câmeras do Realme GT Neo2 inclui câmera frontal de 16MP e três câmeras traseiras – a principal de 64MP, a ultrawide de 8MP e a macro de 5MP:



Reprodução/Realme

As opções de conectividade do smartphone Realme GT Neo2 incluem o suporte para redes 5G e 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, porta USB Type-C e conector de 3,5mm para fone de ouvido. Outros recursos do aparelho incluem sensor de impressão digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente e mais. O sistema operacional é o Realme UI 2.0 baseado no Android 11.



Divulgação/Realme

Preços e disponibilidade

O Realme GT Neo2 estará disponível na China a partir de 27 de setembro nas cores preto, azul e verde por 2.499 yuans (US$ 386 ou R$ 2.034) para o modelo com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, 2.699 yuans (US$ 417 ou R$ 2.197) para o modelo com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento e 2.999 yuans (US$ 463 ou R$ 2.441) para o modelo com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento.

Fonte: PR Newswire, GSMArena, TudoCelular