SMTT Penedo e 11º BPM intensificam combate a transporte clandestino

DECOM PMP

Durante reunião na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Penedo foi debatido o combate ao transporte clandestino, dentro do município e também com relação a veículos vindos de outras cidades.

De acordo com o Superintendente Coronel J. Junior, o 11º BPM por meio de seu Comandante Tenente Coronel Wagner Coutinho já sinalizou apoio total a SMTT, para o cumprimento das normas.

Também afirmou que o clima é de mudanças, com os agentes da SMTT, a partir do final do mês passando a notificar os veículos, que insistirem em descumprir as normas de sinalização prescritas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

“Começamos a traçar metas para o combate ao transporte clandestino de táxi e carros particulares, a SMTT juntamente com o apoio do 11°BPM vai intensificar o combate ao transporte clandestino, principalmente com relação aos veículos vindos de outra cidades”, informou o Superintendente de Transporte e Trânsito de Penedo.

Também participaram da reunião o Sr. Elói, Presidente dos Transportes Complementares, Fábio Calheiros, Diretor de Planejamento da Arsal e o diretor de transportes da SMTT Penedo, Rizol.