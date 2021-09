SMTT Penedo encerra Semana Nacional de Trânsito com diversas atividades

DECOM PMP

Encerrando a Semana Nacional de Trânsito, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Penedo (SMTT) realizou mais uma ação educativa relacionada ao tema, dessa vez na Praça 12 de Abril, Centro Histórico da cidade.

O encerramento do evento nesta sexta-feira (24) contou com a presença de alunos das escolas municipais de Penedo, que puderam aprender muito sobre o trânsito.

No local também ocorreu panfletagem com os agentes de trânsito, orientando condutores e pedestre sobre a importância de seguir as leis de trânsito.

De acordo com o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Joanilson Sampaio, para finalizar a Semana Nacional de Trânsito, a SMTT resolveu em parceria com o Detran Alagoas trabalhar o tema com as crianças penedenses.

“Trouxemos as crianças das escolas municipais para apreenderem sobre o trânsito em Penedo e com isso esperamos, que elas possa levar esse ensinamento. Para que educa-las desde cedo sobre a importância de um trânsito seguro”, destacou o Superientendente.

O que também foi destacado pela Coordenadora Estadual de Educação para o Trãnsito Edira Soares, que falou sobre o slogan dessa campanha “Pense e se fosse com você”, convidando as pessoas para se questionarem se tem seguido as regras de trânsito, atuando assim em prol de um trânsito mais humanizado.

“Realizamos com as crianças, os jogos da nossa campanha educativa, para trabalhar os fundamentos desse tema tão importante, e devemos lembrar a todos que no trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, ressaltou Edira Soares.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP