SMTT Penedo realiza programação educativa durante a Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, por esse motivo a SMTT – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Penedo realiza diversas ações para conscientizar os motoristas penedenses sobre a importância do cumprimentos das leis.

A Semana Nacional de Trânsito 2021 tem o tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas” Entre as ações que serão realizada em Penedo estão blitz educativas, palestras e lives sobre o tema.

De acordo com a SMTT, além dos motoristas e motociclistas, é preciso que todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, incluindo passageiros, ciclistas ou pedestres, estejam atentos aos cuidados necessários na prevenção de acidentes.

As ações desenvolvidas buscam a preservação de vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito, propondo debates e reflexões sobre a responsabilidade de todos os envolvidos.

Programação Setembro 2021:

– 18/09 – Abertura da Semana Nacional de Trânsito

– Ação educativa em formato digital: “Seja VOCÊ a mudança no trânsito”

– 20/09 – Blitz educativa “ Seja VOCÊ a mudança no trânsito”

Horário: 9h Local: Rod. Eng. Joaquim Gonçalves

– Panfletagem, distribuição de brindes e cartilhas educativas;

– 21/09 – Palestra com idosos do CRAS

Horário: 9h15 Local: Bairro Santo Antônio / Senhor do Bomfim

Tema: Gratuidade no transporte coletivo urbano;

– 22/09 – Ação educativa em Formato Digital

Tema: Se beber, não dirija! “ Seja VOCÊ a mudança no trânsito”

– 23/09 –Comemoração ao Dia Nacional do Agente de Trânsito;

– Palestra com os Agentes de Trânsito e homenagem digital

Horário: 9h Local: Sede da SMTT

Tema: Noções Básicas de Mecânica “manutenção preventiva garante mais

segurança no trânsito”

Instrutor: AGT Jânio Cavalcante

– 10h – Café da manhã com os Agentes de Trânsito e distribuição de brindes;

– 24/09 – Ação educativa em parceria com o DETRAN – AL:

Horário: 9h Local: Av. Alexandre de Melo Toledo

– Homenagem digital ao dia nacional do mototaxista

– 25/09 – Dia Nacional do Trânsito:

– Homenagem ao dia Nacional do Trânsito em formato digital

– Encerramento da Semana Nacional de Trânsito, com retrospectiva digital das ações que foram feitas durante a Semana Nacional de Trânsito.