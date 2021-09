Só dois paulistas jogam em casa na rodada do Brasileirão – Futebol Interior

Entre os cinco clubes paulistas que disputam a Série A do Brasileirão 2021, São Paulo e Corinthians são os únicos que terão o privilégio de jogar em casa nesta que será a vigésima primeira rodada do campeonato. Os outros três (Palmeiras, Santos e Red Bull), jogam fora.

Entre os clubes que ocupam as primeiras colocações, Atlético Mineiro e Flamengo também jogam em casa e contra adversários frágeis enquanto o Palmeiras pega a Chapecoense, em Chapecó, o que pode complicar o objetivo prioritário do Verdão que é ganhar os três pontos e manter a segunda colocação do campeonato.

OS PIORES

Entre os quatro últimos colocados, só a Chape joga em seu estádio. América- MG, Grêmio Porto Alegrense e Sport jogam fora e vão ter problemas para melhorar um pouco mais suas colocações na tabela de classificação do campeonato.

Os jogos da vigésima primeira rodada começam neste sábado, dia 18 de setembro. Às 17 horas, a Chapecoense encara o Palmeiras em seu estádio. Time da casa mostrou certa evolução nos últimos jogos, mas é bem inferior ao Palmeiras.

O FAVORITO

Por isso, time de Abel Ferreira é favorito. Às 18h45 o Athletico PR enfrenta o Juventude. A diferença entre esses dois clubes é de apenas um ponto. São times que, a esta altura do campeonato, se equivalem. Tudo pode acontecer.

Às 19 horas, o Atlético Mineiro, líder absoluto do Brasileirão, recebe o Sport. Em tese, vai haver moleza para a equipe dirigida por Cuca. Às 21 horas, o Ceará pega o Santos, em Fortaleza.

O time da casa leva a vantagem de jogar em seu estádio e o Santos está em fase bastante desfavorável. Se empatar, já será bom demais para o Peixe. O Bahia, por sua vez, encara o Red Bull em Salvador. Time paulista é bem superior e pode ganhar os três pontos.

DOMINGO CEDO

O domingo futebolístico começa às 11 horas da manhã com o jogo entre Internacional e Fortaleza. Time cearense vem de vitória merecida sobre o São Paulo pela Copa do Brasil, mas não conseguiu ganhar suas últimas partidas pelo Brasileiro. Como o jogo é em Porto Alegre, aposto mais numa vitória do Colorado gaúcho. Às 16 horas, no Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético GO, de quem perdeu no primeiro turno em Goiânia.

Tricolor está mal das pernas mas precisa dos três pontos a qualquer custo. Tenho dúvidas se vai conseguir vencer. Às 18h15, o Corinthians joga em sua Arena contra o América MG, que é um dos quatro últimos colocados do campeonato. Em tese, o Timão deve vencer. Mas o time mineiro tem condições sim de complicar a vida do alvinegro paulistano.

Às 20h30, o Flamengo pega o Grêmio. Se correr tudo normal, dá Mengão na cabeça. O Tricolor gaúcho está numa fase bastante ruim e está entre os quatro últimos colocados do campeonato.

ÚLTIMO SEGUNDA-FEIRA

A rodada termina na segunda-feira, dia 20, com o jogo entre Cuiabá e Fluminense. Time mato-grossense faz ótima campanha e joga em casa. Sua chance de derrotar o tricolor carioca é boa, mas qualquer descuido e o time visitante pode terminar o jogo com os três pontos.

No momento a classificação é a seguinte. Atlético MG é o líder com 42 pontos ganhos. Palmeiras tem 35. Flamengo, 34. Red Bull, 32. Corinthians, 29. Fluminense, 28. Cuiabá, 27. Inter e Atlético GO, 26. Athletico PR e Ceará, 24. Santos e Juventude, 23. Bahia e São Paulo, 22. América MG, 21. Grêmio, 19. Sport, 17. Chapecoense, 10.

Clube que mais venceu é o Atlético MG com 10 vitórias. Os que mais empataram foram Cuiabá e Ceará, 9 vezes. A Chapecoense foi quem mais perdeu – 12 vezes. Melhor ataque é o do Flamengo com 35 gols.

Melhor defesa é a do Atlético MG com 13 gols sofridos. Assim que estes jogos terminarem vão faltar 17 rodadas para o final do campeonato. Serão 51 pontos em jogo.