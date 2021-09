SÓ NO FI! Barra reverte vantagem e conquista título invicto da Série B de Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – O Barra, de Balneário de Camboriú, é o campeão do Campeonato Catarinense da Série B de 2021, equivalente a A2 em São Paulo. Na tarde deste domingo, a equipe venceu o Camboriú por 2 a 1 e garantiu o título e uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

No primeiro jogo da fase decisiva, em Itajaí, na quarta-feira, Barra e Camboriú empataram em 1 a 1, fazendo com que o Camboriú entrasse em campo jogando pelo empate por ter feito melhor campanha ao longo de toda a divisão de acesso.

BARRA REVERTE A VANTAGEM E VENCE FORA

Mas, com a bola em jogo, no estádio “Robertão”, em Camboriú, o Barra foi superior e abriu dois a zero no primeiro tempo. O veterano Felipe Baiano, aos 16 minutos, e Matheus Santana, aos 30 minutos, marcaram para o Barra.

Na etapa complementar, o Barra continuou melhor na partida e chegou a ter chances de ampliar o marcador. O Camboriú esboçou uma reação aos 31 minutos, com Marcus Índio diminuindo o marcador e deixando os 20 minutos finais eletrizantes, mas, no final, o Barra soube segurar o resultado: Camboriú 1 x 2 Barra.

O Barra ainda terminou a partida com um jogador a menos, já que Érico Júnior foi expulso aos 40 minutos da etapa complementar.

O Barra fez 20 jogos em toda a competição, tendo sido o único time invicto com 13 vitórias e sete empates. Nunca havia tido um time que havia conquistado a Série B de Santa Catarina de maneira invicta, mais um fato positivo para a história do Barra.

ACESSO DE CAMBORIÚ E BARRA INQUESTIONÁVEIS

Camboriú e Barra foram os melhores times em toda a Série B e, desde o início da competição, ficaram nas duas primeiras colocações sendo inquestionável o acesso dessas duas equipes.

BARRA É CLUBE EMPRESA COM MENOS DE DEZ ANOS DE FUNDAÇÃO

Fundado em 2013, o Barra é um clube empresa com sede em Balneário Camboriú, mas que vem mandando seus jogos no estádio Hercílio Luz, na vizinha cidade de Itajaí.

Esse ano, o Barra estruturou a montagem da equipe através da contratação do treinador Moisés Egert, que já havia atuado em Santa Catarina mas que tem seus melhores trabalhos realizados no interior paulista onde já havia conquistado acessos e feito boas campanhas na A1.

Treinador Moisés Egert é campeão invicto em Santa Catarina

Em 2015, o Barra conquistou o acesso para a Série B de Santa Catarina após ter sido campeão invicto da Série C, também de forma invicta.

Em 2022 será a primeira vez que o Barra disputará a elite do futebol de Santa Catarina.

SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

CAÇADOR E FLUMINENSE FORAM OS REBAIXADOS

O Campeonato Catarinense da Série B teve seu início no dia 30 de junho e contou com a presença de dez equipes. Disputado em sistema de pontos corridos, em turno e returno, Camboriú e Barra conquistaram o acesso para a elite do futebol catarinense, com Caçador e Fluminense de Joinville sendo os rebaixados para a Série C.

Na temporada 2022, a Série B de Santa Catarina terá como atração o Criciúma, que este ano foi rebaixado junto com o Metropolitano.