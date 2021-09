SÓ NO FI! Com jogo na noite desta segunda-feira, saiba como está o Campeonato Gaúcho da A2 – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 06 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve nesta segunda-feira vários jogos pela sétima rodada da fase classificatória da competição, que marca o encerramento do primeiro turno da fase classificatória.

Com dois jogos ainda para encerrar essa rodada, já que a confusa tabela tem marcado jogos para todos os dias e em horários estranhos, o destaque desta segunda feira ficou para o único jogo disputado no período noturno, na cidade de Rio Grande, com São Paulo e Lajeadense fazendo uma partida muito disputada e que terminou com a vitória do visitante Lajeadense por 2 a 1.

LAJEADENSE VENCE DE VIRADA COM GOLS NOS ACRÉSCIMOS

Guerreiro fez o gol do São Paulo no primeiro tempo, mas o Lajeadense virou nos acréscimos. Aos 50 minutos da etapa complementar, Érison (ex-Fortaleza-CE) empatou, comAriel, aos 54 minutos, fazendo o gol da vitória do Lajeadense, que ainda teve o jogador Ramon expulso, logo no início do primeiro minuto do segundo tempo.

O treinador do São Paulo é China Balbino, que no mês de março chegou a ficar em coma na cidade de Caxias do Sul-RS em razão da COVID 19. Muito criticado pelos torcedores, China poderá até mesmo deixar o comando técnico da equipe de Rio Grande.

PASSO FUNDO FINALMENTE VENCE UM JOGO

Outra novidade nesta sétima rodada, foi a primeira vitória do Passo Fundo na competição, tendo derrotado o Brasil de Farroupilha por 2 a 0, em Passo Fundo.

TRÊS TIMES AINDA INVICTOS

No encerramento do primeiro turno, três equipes ainda estão invictas: Veranópolis, no Grupo “A”, e Guarany de Bagé e Avenida, no “B”.

SEGUNDA DIVISÃO GAÚCHA TERMINOU ANTES QUE A A2

A Federação Gaúcha de Futebol está tão desorganizada e tratando os times do interior com tamanho descaso, que o Campeonato da Segunda Divisão (última divisão estadual) já foi encerrado em julho, com os acessos de Santa Cruz e Gaúcho, sem que a A2 sequer tivesse sido iniciada.

REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho da A2 começou no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, divididas em dois grupos de oito times que jogam entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

VEJA QUAIS SERIAM OS CLASSIFICADOS E OS REBAIXADOS DE CADA GRUPO

Hoje, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são Veranópolis (17 pontos ganhos), União Frederiquense(12 pontos ganhos), Glória de Vacaria (dez pontos) e Cruzeiro(nove pontos).

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Guarany de Bagé (15 pontos ganhos), Avenida (14 pontos ganhos), Lajeadense(14 pontos) e São Paulo (nove pontos ganhos).

Em termos de rebaixamento, no Grupo “A” o último colocado é o Igrejinha, com quatro pontos ganhos e no Grupo “B”, o São Gabriel, que está com apenas três pontos ganhos.

No Grupo “B”, Guarani de Venâncio Aires, Inter de Santa Maria, Avenida e São Gabriel ainda tem mais um jogo para fazer no complemento da sétima rodada.

CONFIRA OS JOGOS DA 7ª RODADA:

05/09/2021 – Domingo

Cruzeiro 0 x 1 Veranópolis

União Frederiquense 2 x 0 Glória

Bagé 1 x 1 Guarany de Bagé

06/09/2021 – Segunda-Feira

Tupi 1 x 0 Igrejinha

Passo Fundo 2 x 0 Brasil de Farroupilha

São Paulo 1 x 2 Lajeadense

07/09/2021 – Terça-Feira

15:00 hs – Guarani de Venâncio Aires x Inter de Santa Maria

08/09/2021 – Quarta-Feira

15:00 hs – Avenida x São Gabriel

CONFIRA OS JOGOS DA PRÓXIMA RODADA:

Quarta-Feira – 08/09/2021

19:00 hs – Veranópolis x Cruzeiro

19:00 hs – Glória x União Frederinquense

Quinta-Feira – 09/09/2021

19:00 hs – Igrejinha x Tupi

20:00 hs – Brasil de Farropilha x Passo Fundo

20:000 hs – Guarany de Bagé x Bagé

20:300 hs – Lajeadense x São Paulo

Sexta-Feira – 10/09/2021

15:00 hs – Inter de Santa Maria x Guarani de Venâncio Aires

19:00 hs – São Gabriel x Avenida