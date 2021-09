SÓ NO FI! Democrata ganha fora e fica na liderança do Módulo II de Minas Gerais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, está chegando a sua reta final quando serão conhecidos os dois times que estarão na elite do futebol de Minas Gerais em 2022.

Na noite desta quarta-feira, foi encerrado o primeiro turno do quadrangular decisivo, restando apenas mais três rodadas para o final da competição.

Caso o certame terminasse hoje, Democrata, de Governador Valadares, e Nacional, de Muriaé, seriam os times do acesso, mas está evidente que a disputa das vagas serão entre essas duas equipes e o tradicional Villa Nova, de Nova Lima.

DEMOCRATA DE GOVERNADOR VALADARES 1 x TUPYNAMBAS

Na cidade de Governador Valadares, o Democrata praticamente eliminou o Tupynambas ao vencer a partida por 1 a 0. A derrota deixou a equipe de Governador Valadares na liderança da fase decisiva com seis pontos ganhos, ficando o Tupynambas com apenas um ponto em nove disputados.

O gol do Democrata saiu aos 46 minutos do primeiro tempo com Nael, que tem sido o destaque do time.

Paulo César Schardong é o treinador do Democrata no Módulo II do Mineiro

NACIONAL 1 X 1 VILLA NOVA

No outro jogo da noite, em Muriaé, com um bom público no estádio Soares de Azevedo, Nacional e Villa Nova fizeram um jogo de bom nível e bastante disputado que terminou empatado em 1 a 1, deixando o Nacional na vice-liderança do quadrangular com cinco pontos ganhos, e o Villa em terceiro, com quatro pontos. Mateus Oliveira abriu o placar para o Villa Nova e Vidal deixou tudo igual para o Nacional.

MÓDULO II DE MINAS GERAIS SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

Como nos últimos treze anos, o PORTAL FUTEBOL INTERIOR vem acompanhando o Módulo II de Minas Gerais com detalhes exclusivos a cada rodada, sendo o único veículo de comunicação esportivo a valorizar esta competição.

Este ano, o Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. Ao final, os dois melhores irão ascender à elite do futebol mineiro de 2022.

As duas equipes rebaixadas rebaixadas para a última divisão mineira de 2022 foram Serranense e Aymores.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO QUADRANGULAR FINAL:

1º) Democrata – 6 pontos ganhos

2º) Nacional – 5 pontos ganhos

3º) Villa Nova – 4 pontos ganhos

4º) Tupynambas – 1 ponto ganho

CONFIRA A TABELA COMPLETA DO QUADRANGULAR FINAL:

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – Democrata 2 x 0 Villa Nova

2ª Rodada – 11/09/2021 – Sábado

Nacional 2 x 0 Democrata

Villa Nova 2 x 1 Tupynambas

3ª Rodada – 15/09/2021 – Quarta-Feira

Nacional 1 x 1 Villa Nova

Democrata 1 x 0 Tupynambas

4ª Rodada – 19/09/2021 – Domingo

16:00 hs – Villa Nova x Nacional

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

5ª Rodada – 25/09/2021 – Sábado

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09/2021 – Segunda-Feira

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata