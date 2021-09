SÓ NO FI! Democrata garante acesso antecipado no Módulo II de Minas Gerais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 27 (AFI) – O Democrata garantiu, na noite desta segunda feira, o acesso para a elite do futebol mineiro ao derrotar o Nacional por 2 a 0, em seu estádio “Mamundão”, na cidade de Governador Valadares, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo.

Com a vitória, o Democrata chegou aos dez pontos, deixando a segunda vaga do acesso na disputada entre Villa Nova, que tem oito pontos ganhos, e Nacional, que está com cinco.

VILLA NOVA ESTÁ VIRTUALMENTE COM ACESSO GARANTIDO

No sábado, um simples empate do Villa Nova, em Nova Lima, contra o Democrata, garante o acesso do tradicional time mineiro.

O Nacional de Muriaé somente garantirá o acesso se vencer o Tupynambás, e o Villa Nova perder para o Democrata. O Nacional precisará, ainda, tirar a diferença do saldo de gols (Villa com um gol positivo e Nacional com dois gols negativos).

O Nacional, que fez a melhor campanha na fase classificatória, caiu nas semifinais, principalmente em questões disciplinares com expulsões infantis, com os dirigentes reclamando das arbitragens.

LEI DO EX:- PEDRINHO DEFINE O ACESSO COM DOIS GOLS

No jogo do acesso, com bom público no “Mamundão”, o Democrata abriu o marcador com Pedrinho, aos 19 minutos do primeiro tempo. O mesmo Pedrinho, aos seis minutos da etapa complementar, definiu a vitória e o acesso. Final: Democrata 2 x 0 Nacional.

Com 26 anos, o atacante Pedrinho é bastante “rodado” em Minas Gerais e na temporada passada esteve justamente no Nacional de Muriaé.

TREINADOR PAULO CÉSAR SCHARDONG FOI O COMANDANTE DO ACESSO

O acesso do Nacional foi comandado pelo gaúcho Paulo César Schardong, de 50 anos e que já trabalhou em vários times do Brasil, principalmente na Região Norte-Nordeste como Campinense-PB, Real Ariquemes-RO, Ji-Paraná-RO, Caucaia-CE, Flamengo-PI, Sete de Setembro-MS, entre outros. Em São Paulo passou pelo União Suzano e União de Mogi das Cruzes.

Paulo César Schardong é o treinador do Democrata no acesso

TUPYNAMBAS NÃO TEM MAIS CHANCES DE ACESSO

Esta penúltima rodada teve o outro jogo realizado no sábado, em Juiz de Fora, com o empate em 0 a 0 entre Tupynambas e Villa Nova, resultado que tirou qualquer chance de acesso do Tupynambas.

MÓDULO II DE MINAS GERAIS SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

O Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. As duas equipes rebaixadas para a última divisão mineira de 2022 foram Serranense e Aymores.

O PORTAL FUTEBOL INTERIOR vem acompanhando o Módulo II de Minas Gerais com detalhes exclusivos a cada rodada.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO QUADRANGULAR FINAL:

1º) Democrata – 10 pontos ganhos

2º) Villa Nova – 8 pontos ganhos

3º) Nacional – 5 pontos ganhos

4º) Tupynambas – 3 pontos ganhos

CONFIRA A TABELA COMPLETA DO QUADRANGULAR FINAL:

5ª Rodada

Tupynambas 0 x 0 Villa Nova

Democrata 2 x 0 Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata