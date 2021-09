SÓ NO FI! Democrata sai na frente na fase decisiva do Módulo II de Minas Gerais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 06 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua primeira rodada da fase decisiva completada na noite desta segunda-feira com o Democrata aproveitando o fator campo e vencendo o Villa Nova, em Governador Valadares, por 2 a 0, gols de Pedrinho e Rael.

Com a vitória, o Democrata sai na frente na briga pelo acesso, estando com três pontos ganhos e na liderança isolada do quadrangular decisivo do Módulo II de Minas Gerais.

O treinador do Democrata é Paulo César Schardong, que tem feito bons trabalhos em Minas Gerais e na região Norte/Nordeste do Brasil.

Paulo César Schardong é o treinador do Democrata de Valadares

EMPATE EM JUIZ DE FORA

No sábado, na abertura do quadrangular decisivo, em Juiz de Fora, Tupynambas e Nacional empataram em 0 a 0.

MÓDULO II COM BONS JOGOS

Com a cobertura exclusiva do PORTAL FUTEBOL INTERIOR, o Módulo II de Minas Gerais tem tido boas partidas e a participações de jogadores interessantes, dividindo com Santa Catarina a segunda melhor divisão de acesso do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo.

DOZE TIMES PARA DUAS VAGAS

O Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. Ao final, os dois melhores irão ascender à elite do futebol mineiro de 2022.

As duas equipes rebaixadas para a última divisão mineira de 2022 foram Serranense e Aymores.

CONFIRA OS JOGOS DO QUADRANGULAR DECISIVO:

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – Democrata 2 x 0 Villa Nova

2ª Rodada – 11/09/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Democrata

16:00 hs – Villa Nova x Tupynambas

3ª Rodada – 15/09/2021 – Quarta-Feira

20:00 hs – Nacional x Villa Nova

20:00 hs – Tupynambas x Democrata

4ª Rodada – 19/09/2021 – Domingo

16:00 hs – Villa Nova x Nacional

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

5ª Rodada

25/09/2021 – Sábado

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09/2021 – Segunda-Feira

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata