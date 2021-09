SÓ NO FI! Goleada de 7 a 0 agita a Segunda Divisão do Paraná – Detalhes Exclusivos – Futebol Interior

Curitiba, PR, 18 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua sétima rodada disputada na tarde deste sábado com destaque para a goleada do Apucarana Sports de 7 a 0 em cima do Araucária, deixando a equipe em terceiro lugar na competição, atrás de Independente São Joseense e PSTC.

O Portal Futebol Interior vem acompanhando esta divisão de acesso com detalhes exclusivos a cada rodada.

DUAS RODADAS DECISIVAS E NINGUÉM JÁ CLASSIFICADO

Com seis pontos em disputa para cada equipe, já que faltam duas rodadas para o término da fase classificatória, a disputa para as quatros vagas continua acirrada e até mesmo o líder e invicto Independente São Joseense ainda corre o risco de ficar de fora, já que três equipes estão em quarto lugar com dez pontos ganhos: Iguaçu, Andraus Brasil e União de Francisco Beltrão.

Nesta rodada, apenas dois times venceram. O PSTC derrotou o Nacional por 1 a 0 em Cornélio Procópio e o Apucarana Sports fez 7 a 0 no Araucária, em Apucarana.

EX-ATACANTE DO INTER E RIO CLARO É O DESTAQUE DA RODADA

Na goleada do Apucarana Sports, o destaque foi o veterano atacante Rodrigo Paraná (ex-Inter de Limeira e Rio Claro), que fez três gols na goleada de 7 a 0 em cima do Araucária.

Rodrigo Paraná fez três gols na vitória do Apucarana Sports

ARAUCÁRIA PRATICAMENTE REBAIXADO

Em termos de rebaixamento, a situação do Araucária é delicada e só um milagre mantém o time na Segunda Divisão. O time é o único a não vencer nenhuma partida no torneio, estando na lanterna com apenas dois pontos ganhos. Verê e Nacional, ambos com seis pontos ganhos, são outras equipes em situação difícil.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná está sendo disputada por dez equipes que estão se enfrentando em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata”, onde os vencedores garantirão o acesso para a primeira divisão em 2022, além de irem para a decisão do título.

Os dois últimos, da primeira fase, serão rebaixados para a terceira e última divisão do Paraná.

CONFIRA OS JOGOS DA 7ª RODADA:

Sábado – 18/09/2021

Apucarana Sports 7 x 0 Araucária

PSTC 1 x 0 Nacional

Verê 1 x 1 Iguaçu

Andraus Brasil 1 x 1 Independente São Joseense

Prudentópolis 1 x 1 União

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO PARANAENSE – SÉRIE B

1º) Independente São Joseense – 13 pontos ganhos

2º) PSTC – 12 pontos ganhos

3 º) Apucarana Sports – 11 pontos ganhos

4 º) Iguaçu – 10 pontos ganhos

5º) Andraus Brasil – 10 pontos ganhos

6 º) União – 10 pontos ganhos

7º) Prudentópolis – 9 pontos ganhos

8 º) Verê – 6 pontos ganhos

9 º) Nacional – 6 pontos ganhos

10 º) Araucária – 2 pontos ganhos

CONFIRA AS PRÓXIMAS RODADAS:

Oitava Rodada- Quarta-Feira – 22/09/2021 – 15:30 hs

Nacional x União

Independente São Joseense x PSTC

Prudentópolis x Andraus Brasil

Araucária x Verê

Apucarana Sports x Iguaçu

Nona Rodada – Última da Fase Classificatória

Sábado – 25/09/2021 – 15:30 hs

Araucária x Nacional

União x Andraus Brasil

Iguaçu x Independente São Joseense

PSTC x Prudentópolis

Verê x Apucarana Sports