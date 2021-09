SÓ NO FI! Rodada da Segundona Mineira marca estreia de novo time profissional – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 19 (AFI) – O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo, teve sua terceira rodada disputada neste final de semana, com quatro jogos no sábado e duas partidas realizadas na tarde deste domingo.

Nos jogos de sábado, o destaque foi a vitória do Uberaba por 1 a 0 em cima do SEP Patrocinense, em Uberaba. Principal e mais tradicional time nesta última divisão mineira, o Uberaba não vem bem há alguns anos e na primeira rodada havia sido goleado pelo Araxá.

No domingo, o destaque foi a primeira exibição oficial do Manchester, equipe recém-criada na cidade de Juiz de Fora e que começou empatando em 0 a 0 com o Contagem.

POÇOS DE CALDAS, ARAXÁ E BOSTON CITY SÃO OS LÍDERES

Passadas as duas primeiras rodadas, os líderes dos grupos são Poços de Caldas, com quatro pontos no Grupo “A”; Araxá, também com quatro pontos no Grupo “B” e o Boston City, com seis pontos ganhos e 100% de aproveitamento no Grupo “C”

ARAXÁ EMPATA E RECLAMA DO HORÁRIO DO JOGO

Em Itaúna, no sábado, abrindo a segunda rodada, Inter de Minas e Araxá empataram em 1 a 1, com os dirigentes e imprensa de Araxá reclamando da marcação da partida às nove horas da manhã.

O Inter de Minas fez a opção de mandar seus jogos aos sábados às nove horas da manhã, o que não vem agradando os demais competidores da “Segundona”, mas, de forma equivocada, a Federação Mineira homologou esse estranho horário.

ARBITRAGEM RUIM EM MANHUAÇU

Ainda no sábado, na partida entre Boston City 1 x 0 América de Teófilo Otoni, em Manhuaçu, o árbitro Edson de Freitas Junior foi muito questionado pelo time visitante e a Rádio 98 FM de Teófilo Otoni, que responsabilizou o apitador pelo resultado favorável ao time da casa.

O Boston City tem como treinador Ricardo Drubscky, com o ex-goleiro Milagres sendo o comandante técnico do América de Teófilo Otoni.

POÇOS DE CALDAS APENAS EMPATA EM SEU CAMPO

O Poços de Caldas, que havia começado a competição com uma goleada fora de casa em cima do Atlético Três Corações, no seu primeiro jogo em seu campo, apenas empatou em 0 a 0 com o Figueirense de São João Del Rei.

A Rádio Arquibancada de Poços de Caldas transmitiu essa partida com a narração de André Luiz.

ATLÉTICO SE RECUPERA FORA DE CASA EM DUELO DE RIVAIS

Nos jogos de domingo, o destaque foi a vitória do Atlético Três Corações por 2 a 1 em cima do Varginha, na cidade de Varginha.

O resultado é uma surpresa porque o Atlético começou mal a Série B e fez uma grande partida, vencendo o rival Varginha que está de volta ao futebol profissional depois de 11 anos.

TIME DE JUIZ DE FORA FAZ PRIMEIRO JOGO PROFISSIONAL DA HISTÓRIA

Na cidade de Ouro Branco, Contagem e Manchester de Juiz de Fora, empataram em 0 a 0 em partida de fraco rendimento técnico.

O detalhe deste jogo é que foi a primeira partida profissional do Manchester, recentemente fundado.

Com o Manchester, a cidade de Juiz de Fora passa a ter três times no profissionalismo, já que Tupi e Tupynambas estão no Módulo II.

REGULAMENTO

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão está sendo disputado por 15 equipes, divididas regionalmente em três grupos de cinco times que jogam entre si, dentro do grupo, em sistema de turno e returno.

Ao final desta fase classificatória, oito equipes estão classificadas para o mata-mata que apontarão os dois times que conquistarão o acesso para o Módulo II de Minas Gerais em 2022.

Classificarão, na primeira fase, os dois primeiros de cada grupo mais os dois melhores terceiros colocados.

PARCERIA COM A RÁDIO ARQUIBANCADA DE POÇOS DE CALDAS

O Portal Futebol Interior acompanha detalhes desta competição em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas.

SEGUNDA RODADA

Inter de Minas 1 x 1 Araxá

Poços de Caldas 0 x 0 Figueirense

Uberaba 1 x 0 SEP Patrocinense

Boston City 1 x 0 América de Teófilo Otoni

Varginha 1 x 2 Atlético Três Corações

Contagem 0 x 0 Manchester

TERCEIRA RODADA:

SÁBADO (25)

Manchester x Boston City, às 11 horas

SEP Patrocinense x Inter de Minas, às 15 horas

Araxá x Araguari, às 15 horas

DOMINGO (26)

América de Teófilo Otoni x Betis, às 10 horas

Atlético Três Corações x Santarritense, às 11 horas

Figueirense x Varginha, às 15 horas