SÓ NO FI! Time desconhecido está a um passo da Primeira Divisão no Paraná – Futebol Interior

Curitiba, PR, 29 (AFI) – O Independente São Joseense, da cidade de São José dos Pinhais, está perto de disputar a elite do futebol paranaense pela primeira vez em sua história. Na tarde desta quarta-feira, na primeira rodada das semifinais do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, o Independente venceu o PSTC, fora de casa, por 2 a 0 e, no sábado, em seu campo, poderá perder até por um gol de diferença que garantirá o acesso.

PSTC 0 X 2 INDEPENDENTE

Na partida disputada em Cornélio Procópio, o Independente São Joseense mostrou sua superioridade e abriu 2 a 0 em cima do PSTC, gols de Gabriel Barcos (ex-Rio Preto e Votuporanguense) e Edípio.

No sábado, as duas equipes voltarão a se enfrentar, agora em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com o Independente podendo perder por até um gol de diferença.

O PSTC só conquista o acesso caso vença por três gols ou mais de diferença, sendo que uma vitória por dois gols de diferença levará a decisão da vaga no acesso para os pênaltis.

Veterano Gabriel Barcos é o destaque do Independente

APUCARANA SPORTS 2 X 1 UNIÃO

No outro jogo da rodada, o Apucarana venceu o União por 2 a 1. Patrick e Sato marcaram para o Apucarana, com Oscarfazendo o gol do União.

No sábado, o confronto será em Francisco Beltrão, com o Apucarana jogando pelo empate. Uma vitória do União por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis e uma vitória por uma diferença de dois gols ou mais, dará o acesso ao União

SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ É UMA COMPETIÇÃO RELÂMPAGO

A Federação Paranaense optou por fazer uma segunda divisão com pois mais de um mês de duração, desvalorizando e vulgarizando a competição que começou no dia 22 de agosto com a participação de dez equipes que se enfrentaram em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para esses dois “mata-mata”.

Os dois últimos, que foram rebaixados, são Nacional de Rolândia e Araucária.

O Portal Futebol Interior vem acompanhando esta divisão de acesso, com detalhes exclusivos a cada rodada.

CONFIRA A TABELA DAS SEMIFINAIS:

PRIMEIRA RODADA

Quarta-Feira – 29/09/2021

PSTC 0 x 2 Independente São Joseense

Apucarana Sports 2 x 1 União

SEGUNDA RODADA

Sábado – 02/10/2021 – 15:30 horas

Independente São Joseense x PSTC

União x Apucarana Sports