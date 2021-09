SÓ NO FI! Time treinado por ex-atacante do Guarani é líder do Campeonato Gaúcho da A2 – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 19 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve neste final de semana sua décima rodada da primeira fase com jogos melhorando de qualidade e com algumas surpresas nos resultados.

Faltando quatro rodadas para o final da fase classificatória, Veranópolis e União Frederiquense são os melhores do Grupo “A”, com Guarany de Bagé e Lajeadense sendo os dois primeiros do Grupo “B”.

LÍDER PERDE EM VACARIA

Nos jogos desta décima rodada, a surpresa foi a derrota do líder Veranópolis, para o Glória, em Vacaria, por 3 a 2. A partida foi de muita emoção, com o Glória abrindo dois a zero e o Veranópolis chegando ao empate, mas no final o time da casa fez o terceiro gol, ficando vivo na busca pela classificação.

GUARANY DE BAGÉ É O MELHOR TIME DE TODO O CAMPEONATO

O Guarany de Bagé está com 22 pontos e é o único time ainda invicto, além de ter a melhor campanha.

Neste domingo, o Guarany recebeu o Lajeadense e venceu por 2 a 1.

O Guarany tem como treinador Badico, de 53 anos e que nos anos 1980/90 marcou época como atacante de vários times do Rio Grande do Sul e em 1999 jogou pelo Guarani de Campinas.

REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho da A2 teve seu início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que estão divididas em dois grupos de oito times que estão jogando entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois mata-mata que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo, que será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

VEJA QUAIS SERIAM OS CLASSIFICADOS E OS REBAIXADOS DE CADA GRUPO

Passadas dez rodadas, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são Veranópolis (20 pontos ganhos), União Frederiquense (19 pontos ganhos), Cruzeiro (15 pontos) e Glória de Vacaria (14 pontos).

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Guarany de Bagé (22 pontos ganhos), Lajeadense (18 pontos), Avenida (17 pontos ganhos) e São Paulo (12 pontos ganhos).

Em termos de rebaixamento, no Grupo “A” o último colocado é o Passo Fundo com oito pontos ganhos e no Grupo “B”, o São Gabriel, que está com dois pontos negativos já perdeu seis pontos em razão de escalação irregular de jogador e está virtualmente rebaixado.

Guarani de Venâncio Aires, Inter de Santa Maria, Avenida e São Gabriel estão com uma partida a menos já que tiveram seus jogos adiados pela sétima rodada e que serão realizados nesta semana.

10ª RODADA

Igrejinha 1 x 0 Cruzeiro

Tupi 0 x 0 Passo Fundo

Inter de Santa Maria 1 x 1 São Paulo

Guarani de Venâncio Aires 1 x 0 Avenida

Glória 3 x 1 Veranópolis

Brasil de Farroupilha 0 x 1 União Frederiquense

São Gabriel 1 x 1 Bagé

Guarany de Bagé 2 x 1 Lajeadense

JOGOS ATRASADOS – 7ª RODADA

QUARTA-FEIRA

Guarani de Venâncio Aires x Inter de Santa Maria, às 19 horas

Avenida x São Gabriel, às 20 horas

11ª RODADA

SÁBADO

Veranópolis x Igrejinha, às 18 horas

DOMINGO

Cruzeiro x Brasil de Farroupilha, às 11 horas

União Frederiquense x Tupi, às 15 horas

Passo Fundo x Glória, às 15 horas

Bagé x Guarani de Venâncio Aires, às 15 horas

Aveninda x Guarany de Bagé, às 15 horas

Lajeadense x Inter de Santa Maria, às 15 horas

SEGUNDA-FEIRA

São Paulo x São Gabriel, às 20 horas