SÓ NO FI! Villa Nova é o grande vencedor do domingo no Módulo II de Minas Gerais – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 19 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua quarta rodada da fase decisiva disputada neste domingo com o Villa Nova sendo o grande vencedor, já que ganhou do então invicto Nacional e foi beneficiado com o empate entre Tupynambas e Democrata.

Faltando duas rodadas para o encerramento da competição, O Democrata e o Villa Nova estão liderando o quadrangular decisivo com sete pontos ganhos, ficando o Nacional com cinco pontos na terceira colocação.

O Tupynambas, em quatro jogos, fez apenas dois pontos ganhos e as chances de acesso beiram 0%.

ACESSOS PODERÃO SER DEFINIDOS JÁ NA PRÓXIMA RODADA

Na próxima rodada haverá um confronto direto entre Democrata e Nacional, em Governador Valadares, e uma vitória do Democrata e uma vitória do Villa Nova contra o combalido Tupynambas, em Juiz de Fora, já poderá antecipar os acessos de Democrata e Villa Nova.

VILLA NOVA 2 X 0 NACIONAL DE MURIAÉ – EXPULSÃO DEFINIU O MARCADOR

Em Nova Lima, o Villa Nova teve um ótimo resultado ao vencer o Nacional de Muriaé por 2 a 0. O Nacional era o único time invicto na competição.

Depois de um primeiro tempo muito truncado que terminou em 0 a 0, o Villa Nova soube se aproveitar da infantil expulsão do veterano zagueiro Márcio Luiz, logo no início do segundo tempo.

Com um jogador a mais, o Villa abriu o marcador com Bruninho, aos 29 minutos. O Nacional teve a oportunidade de empatar aos 37 minutos, mas o artilheiro Joãozinho desperdiçou uma penalidade máxima bem defendida pelo experiente goleiro Glaycon (ex-América Mineiro).

No final da partida, aos 51 minutos, o Villa Nova chegou ao segundo gol no pênalti convertido por Mateus Oliveira, que fez seu nono gol no campeonato.

Thaigo Balaio, do Villa Nova, também foi expulso pelo árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, assim como o zagueiro Erick, do Nacional, que recebeu o cartão vermelho quando cometeu o pênalti.

Villa Nova venceu e lidera com os mesmos sete pontos do Democrata

TUPYNAMBAS 0 X 0 DEMOCRATA DE GOVERNADOR VALADARES – MUITA CORRERIA E POUCO FUTEBOL

Em Juiz de Fora, no início da noite deste domingo, Tupynambas e Democrata empataram em 0 a 0, em partida bastante truncada e com poucos momentos de bom futebol.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada ainda, mas confusa taticamente, com as duas equipes buscando o gol sem planificação, fazendo ligação direta entre a defesa e o ataque.

O destaque do jogo foi o goleiro Lucão, do Democrata, de 23 anos e revelado pelo Cruzeiro-MG. No primeiro tempo, Lucão fez duas defesas que evitaram um resultado negativo de seu time.

MÓDULO II DE MINAS GERAIS SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

Como nos últimos treze anos, o PORTAL FUTEBOL INTERIOR vem acompanhando o Módulo II de Minas Gerais com detalhes exclusivos a cada rodada.

Este ano, o Módulo II de Minas Gerais começou no dia três de julho com a presença de doze times que jogaram em turno único, com os quatro melhores se classificando para esse quadrangular final. Ao final, os dois melhores irão ascender à elite do futebol mineiro de 2022.

As duas equipes já rebaixadas para a última divisão mineira de 2022 foram Serranense e Aymores.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO QUADRANGULAR FINAL:

1º) Villa Nova – 7 pontos ganhos

2º) Democrata – 7 pontos ganhos

3º) Nacional – 5 pontos ganhos

4º) Tupynambas – 2 pontos ganhos

CONFIRA A TABELA COMPLETA DO QUADRANGULAR FINAL:

1ª Rodada

04/09 – Tupynambas 0 x 0 Nacional

06/09 – Democrata 2 x 0 Villa Nova

2ª Rodada – 11/09/2021 – Sábado

Nacional 2 x 0 Democrata

Villa Nova 2 x 1 Tupynambas

3ª Rodada – 15/09/2021 – Quarta-Feira

Nacional 1 x 1 Villa Nova

Tupynambas 0 x 1 Democrata

4ª Rodada – 19/09/2021 – Domingo

Villa Nova 2 x 0 Nacional

Tupynambas 0 x 0 Democrata

5ª Rodada

25/09/2021 – Sábado

18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09/2021 – Segunda-Feira

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada – 02/10/2021 – Sábado

15:00 hs – Nacional x Tupynambas

15:00 hs – Villa Nova x Democrata