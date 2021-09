Sob o comando de Pingo, São José-RS vence mais uma e mantém 100% na Copa Dirceu Castro – Futebol Interior

Porto Alegre-RS, 30 (AFI) – A equipe do São José-RS entrou em campo na tarde desta quarta-feira (29), no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre e goleou o time do Rio Grande por 6 a 1 em jogo válido pela terceira rodada da Copa Dirceu de Castro. Com resultado, o time comandado pelo técnico Pingo mantém 100% de aproveitamento e lidera o Grupo C com nove pontos ganhos.

O São José voltou a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Rio Grande, jogo válido pela Copa Dirceu Castro que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2022 ao time campeão. E como havia feito nas duas primeiras rodadas, o time do técnico Pingo iniciou pressionando e criando muitas oportunidades de gols, e fez quatro no primeiro tempo com Claudio Maradona duas vezes, Mazola e Crystopher fazendo 4 a 0.

ETAPA FINAL

Já na segunda etapa, o técnico Pingo manteve a pegada da sua equipe que continuou criando muitas oportunidades, bola na trave até que ao 24 minutos Everton Bala de pênalti aumentou o placar para o Zequinha, mas ainda tinha mais tempo para o gol de Gabriel Lima que empurrou a bola para gol após cruzamento fazendo o sexto gol, mas aos 40 minutos após rebote o zagueiro Léo fez gol de honra do Rio Grande com placar final de 6 a 1 para os donos da casa.

CAMPANHA PERFEITA

Essa foi a terceira vitória do Zequinha na Copa Dirceu Castro e mantém 100% de aproveitamento, líder do Grupo C com nove pontos ganhos o time do técnico Pingo tem o melhor ataque da competição são 15 gols marcados com uma grande média de 5 gols por partida e o treinador enalteceu o comportamento da sua equipe em mais uma vitória.

“O fundamental hoje, mais uma vez, foi a concentração total de todos os jogadores. Eles têm compreendido que eu sempre vou exigir de todos eles desempenho. O resultado foi muito bom, e poderia ser ainda mais elástico justamente porque respeitamos o adversário e não deixamos de buscar o ataque em nenhum momento. Estamos jogando para buscar uma conquista, e é com este intuito que vamos continuar”, explicou após a partida o técnico Pingo.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O São José volta a campo somente na próxima quarta-feira (06), para enfrentar a equipe do Bagé, no Estádio Pedra Moura, na cidade de Bagé, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Dirceu Castro.