Sobremesa primaveril: aprenda a fazer deliciosas cestinhas crocantes de frutas e iogurte

Sabadou e com direito a sobremesa em homenagem a estação mais florida do ano. Se você adora pratos refrescantes veja só essa receita, dada pela Nestlé, chamada Cestinha Crocante de Frutas e Iogurte. Ela é feita com iogurte, tem rendimento de 8 porções e fica pronto em menos de 1 hora (50 min). Abaixo, você confere a lista completa de ingredientes e o modo de preparo.